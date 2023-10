Irak: les responsables du mariage mortel limogés pour «négligences graves»

107 personnes avaient trouvé la mort et plus de 150 avaient été blessées après l’incendie survenu dans une salle des fêtes lors d’un mariage fin septembre.

Rappel des faits en vidéo.

Des responsables du nord de l’Irak ont été limogés pour «négligences graves» et «manquements à leurs fonctions» après la mort de 107 personnes dans un incendie déclenché lors d’un mariage, ont annoncé dimanche les autorités.

900 personnes dans la salle des fêtes

Le drame, venu endeuiller fin septembre la localité de Qaraqosh, était un «accident», a confirmé le ministre de l’Intérieur, Abdel Amir al-Chammari, en conférence de presse. La salle des fêtes avait une «capacité d’accueil ne dépassant pas les 400 personnes», mais ce soir-là, 900 invités s’y trouvaient, a-t-il dit. Le bilan actualisé des victimes est de 107 morts, a précisé lors de ce point de presse le chef de la commission d’enquête, le général Saad Faleh.

La «cause principale» de l’incendie: quatre engins pyrotechniques projetant des gerbes d’étincelles à quatre mètres de hauteur, a-t-il expliqué. Ces flammes ont embrasé les panneaux en préfabriqué «hautement inflammables» utilisés dans la construction du plafond mais aussi les décorations de la salle. Le général Faleh a également noté la présence «d’une quantité importante de boissons alcoolisées».

Le propriétaire des lieux a provoqué la panique

De son côté, le ministre de l’Intérieur a assuré que le propriétaire des lieux, croyant à un court-circuit, a coupé l’électricité et plongé la salle dans le noir, provoquant «le chaos, la panique et une bousculade». Par ailleurs, cinq responsables locaux ont été limogés pour «négligences» et «manquements à l’exercice de leurs fonctions», a-t-il précisé.

Il a notamment évoqué le maire de la ville de Qaraqosh, le directeur de la municipalité, le directeur de la division touristique et des loisirs et le directeur des pompiers et de la sureté au sein de la Défense civile de la province de Ninive. L’actuel directeur de la Défense civile de Ninive, où se trouve Qaraqosh, passe en conseil de discipline.

Le plafond «hautement inflammable»

«Il y a eu négligence de la part du maire: la salle est construite illégalement sur le terrain, mais le maire a autorisé sa mise en service sans l’approbation des autres instances publiques», a asséné le général Chammari.

La Défense civile avait procédé à une inspection du site plus tôt cette année et le propriétaire avait été sommé de retirer son plafond en raison des matériaux hautement inflammables – et ce dans un délai de six mois expirant en octobre, a dévoilé le ministre. Sur les 14 personnes initialement interpellées dans le cadre de l’enquête, quatre hommes, parmi lesquels le propriétaire, sont mis en cause: ils étaient «responsables de l’installation» des engins pyrotechniques.