Iran: Actrices privées de films pour avoir enlevé le voile

Taraneh Alidoosti – ici au Festival de Cannes, en 2022, pour «Leïla et ses frères» – qui vit encore en Iran, est une des douze actrices concernées par l’interdiction de tournage.

Les autorités iraniennes ont indiqué, mercredi, qu’au moins douze actrices étaient interdites de travail pour être apparues en public sans porter le voile, obligatoire dans la République islamique. «Celles qui ne respectent pas la loi ne sont pas autorisées à travailler», a déclaré le ministre de la Culture et de l’Orientation islamique, Mohammad Mehdi Esmaeili, après le conseil des ministres.

Il a ainsi confirmé des propos tenus la veille par un responsable du secteur du cinéma, Habib Il Beigi, selon lequel plus de douze actrices ne pouvaient plus tourner pour ne pas avoir respecté la loi sur le hijab. «Elles ne peuvent plus tourner dans un nouveau film», a-t-il indiqué, en précisant que les films dans lesquels elles avaient déjà tourné pouvaient sortir, pour ne pas affecter financièrement les maisons de production.