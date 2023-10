Mort de Mahsa Amini: deux journalistes condamnées pour avoir informé

Deux journalistes iraniennes, emprisonnées pour avoir contribué à rendre publique la mort en détention de la jeune Kurde Mahsa Amini en septembre 2022, ont été condamnées à des peines de sept et six ans de prison, ont annoncé dimanche des médias officiels.

La journaliste Elaheh Mohammadi s’est vu infliger une peine de six ans de prison pour collaboration avec les États-Unis, de cinq ans pour complot contre la sécurité du pays et d’un an pour propagande contre la République islamique, selon l’agence de la justice Mizan Online.