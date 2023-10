La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah de retour en France

«Désormais tout cela est derrière moi»

«Après quatre ans et demi de privation de liberté me voici de retour en France», a déclaré l’universitaire, dans un communiqué de son comité de soutien, remerciant «du fond du cœur la diplomatie française» et tous ceux qui ont contribué à sa libération. «Désormais tout cela est derrière moi. Ce qui reste, ce sont tous ces gestes d’amitié et d’engagement, ces mobilisations de connus et d’inconnus (...). Et évidemment, ce que le comité de soutien a su faire au-delà de mon cas, et pendant plus de quatre ans, par fidélité au principe de la liberté scientifique».