Iran: Le chanteur qui avait contesté le voile a été arrêté

Le chanteur de pop iranien Mehdi Yarrahi a été arrêté, lundi, pour avoir diffusé une chanson contre l’obligation du port du voile, près d’un an après le début du mouvement de contestation déclenché par la mort de Mahsa Amini, selon des médias officiels.

«À la suite de la diffusion d’une chanson illégale de Mehdi Yarrahi et au dépôt d’une plainte, ce dernier a été arrêté sur ordre du procureur de Téhéran», a indiqué l’organe de presse du pouvoir judiciaire, Mizan Online. La veille, cette agence avait annoncé qu’une action en justice avait été engagée à cause de la diffusion de «Rousarito» («ton foulard», en persan), «une chanson illégale contestant les mœurs et coutumes de la société musulmane».