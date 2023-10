Le cinéaste iranien Dariush Mehrjui aurait été tué par son ex-jardinier

Le meurtre de Dariush Mehrjui et de son épouse Vahideh Mohammadifar, photographiés ici en 2015, avait suscité une vague d’émotion en Iran.

Le réalisateur iranien Dariush Mehrjui a été poignardé à mort le 15 octobre, avec son épouse, par un ancien employé en raison d’un différend financier, a indiqué lundi la justice iranienne. «Le principal suspect a travaillé comme jardinier dans la villa de M. Mehrjui et il lui en voulait pour des questions financières», a expliqué le chef de la justice pour la province d’Alborz, proche de Téhéran, Hossein Fazeli-Harikandi. Le réalisateur devait 300 millions de rials (env. 570 francs) à son ex-jardinier, selon lui.

Pionnier de l’avènement du cinéma iranien

Au total, quatre personnes sont impliquées dans ce meurtre. Elles ont pénétré dans la villa et l’ex-jardinier a frappé puis poignardé au cou Dariush Mehrjui alors qu’il regardait la télévision. Son épouse a été tuée dans sa chambre, selon la justice.

De nombreux cinéastes iraniens, dont Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof, avaient assisté le 18 octobre à Téhéran aux funérailles de Mehrjui, auteur de «La vache» en 1969, et de son épouse. Le même jour, le ministre de l’Intérieur, Ahmad Vahidi, avait écarté tout «lien entre ce meurtre et les assassinats en série» d’intellectuels dissidents commis par la police secrète du pays en 1998.