États-Unis Ireland Baldwin attaquée sur un parking

Photos à l’appui, le mannequin a raconté qu’une femme l’avait frappé au visage et lui avait volé ses affaires.

Le week-end a très mal commencé pour Ireland Baldwin. La jeune femme de 24 ans, fille d’Alec Baldwin et de Kim Basinger, a raconté sur Instagram qu’elle avait été agressée vendredi 21 août 2020 en fin de journée sur un parking. En légende de clichés montrant un bleu sur son visage, le mannequin a écrit qu’une femme sous l’emprise de la drogue et à la recherche d’argent s’en était prise à lui sur un parking. «Elle m’a frappée au visage, a pris mes affaires et a sauté dans une voiture qui attendait et dans laquelle se trouvait son mari», a confié Ireland.