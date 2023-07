Irina Shayk et Tom Brady sont ensemble

Tom Brady et Irina Shayk ont passé le week-end ensemble, dans la maison de l’ancien joueur de football américain à Los Angeles. Le duo a été aperçu en voiture et se promenant dans les rues. «C’est quelque chose de nouveau et pour l’instant, c’est totalement décontracté», a confié une source à «Page Six». Après les rumeurs qui disaient l’Américain de 45 ans en couple avec Kim Kardashian , le mannequin russe de 37 ans serait donc la première compagne de Tom Brady, depuis son divorce d’avec Gisele Bündchen .

D’après le média américain, le sportif est venu récupérer le top, vendredi 21 juillet 2023, dans l’après-midi, à son hôtel et l’a emmenée chez lui. Ils ne sont ressortis de la maison que le lendemain matin et la Russe avait les mêmes vêtements que la veille. Après l’avoir déposée à l’hôtel, Tom Brady est revenu la chercher quelques heures plus tard et ils sont retournés chez lui. Les deux stars se sont rencontrées en juin 2023 lors du mariage d’amis communs, poursuit «Page Six». Selon des personnes présentes ce jour-là, il ne s’était rien passé entre les deux célébrités. L’Américain «n’a même pas vraiment parlé à Irina, ce week-end-là», avait confié une source.