Iris Mittenaere ne peut plus prendre le métro

C’est ce qu’on appelle le revers de la médaille. À cause de sa célébrité, Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016, ne peut plus voyager en transports publics et notamment dans le métro parisien. C’est ce qu’on a appris alors que celle qui a été taclée pour sa montée des marches au Festival de Cannes se plaignait d’être bloquée dans un taxi durant un bouchon à Paris.