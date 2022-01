Iris Mittenaere pleure la disparition de Cheslie Kryst

France : Iris Mittenaere pleure la disparition de Miss USA 2019

Miss France 2016 a fait part de sa très grande émotion sur Instagram lorsqu’elle a appris le décès de Cheslie Kryst.

L’ex-reine de beauté française, animatrice de «Ninja Warrior » et récemment invitée de «La chanson secrète» , a été bouleversée par l’annonce du décès de Miss USA 2019. «Mon cœur souffre. Repose en paix mon doux ange, tu vas tellement me manquer», a écrit Iris Mittenaere sur une photo, où elle pose aux côtés de Cheslie Kryst, en story Instagram.

Miss France 2016 n’est pas la seule à avoir réagi. La disparition de l’Américaine à l’âge de 30 ans, a bouleversé de nombreuses reines de beauté à travers le monde. «Je n’arrive pas à y croire, mon amie. Tu étais forte et heureuse. Tu me manques», a écrit Hoàng Thùy, représentante du Vietnam à Miss Univers 2019. «Tu étais la plus douce. Le ciel a gagné un autre ange», a posté Gazini Ganados, candidate des Philippines à ce même concours. Ou encore «J’espère toujours que quelqu’un me dira que ce n’est pas vrai. Tu seras continuellement dans mon cœur», a indiqué Sofía Aragón, Miss Mexique 2018.