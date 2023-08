Fuite de données dans la police inquiétante en Irlande du Nord

Un document détaillant les noms et grades de milliers de policiers d’Irlande du Nord a été publié par erreur en ligne, mardi, suscitant des inquiétudes pour la sécurité de ces agents dans la province britannique où les forces de l’ordre restent la cible de violences sporadiques. La police nord-irlandaise a indiqué que les données ayant fuité comprenaient le lieu de travail, les noms de famille et les premières initiales des membres du personnel, mais pas leur adresse personnelle.

L’incident s’est produit alors que la police répondait à une requête de routine dans le cadre de la loi sur la liberté d’information au Royaume-Uni. Dans sa réponse, elle a publié par erreur un tableau contenant les données de ses employés, potentiellement visibles par le public pendant trois heures. «Nous sommes conscients de l’inquiétude que cela va susciter chez nombre de nos collègues et de leurs familles. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour atténuer ces inquiétudes», a déclaré mardi soir, un responsable de la police nord-irlandaise, Chris Todd. Il a expliqué que «l’affaire fait l’objet d’une enquête approfondie».

Fuite de données «monumentale»

Mercredi, le président de la Fédération de la police nord-irlandaise, Liam Kelly, a qualifié la fuite de données de «monumentale», affirmant sur la BBC qu’il avait été «inondé» de messages de la part de policiers. «Ils sont choqués, consternés et fondamentalement en colère que cela se soit produit», a-t-il déclaré. «Nos agents se donnent beaucoup de mal pour protéger leur identité. Certains d’entre eux n’en parlent même pas à leurs amis proches et à leurs associés», a-t-il ajouté. Ils «travaillent sous le couvert des plus grandes menaces potentielles, que ce soit pendant ou en dehors de leur service», selon M. Kelly, «il est donc important (…) que l’organisation les protège également».