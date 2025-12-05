Des drones approchent l'avion de Zelensky lors de son arrivée à Dublin

C'est lors du trajet Paris-Dublin effectué par le leader ukrainien que des drones ont été détectés sur l'itinéraire de l'appareil présidentiel.

Irlande : Que voulaient ces drones qui ont approché l'avion de Zelensky?

L'incident s'est produit au moment où l’avion du président Zelensky devait atterrir à l’aéroport de Dublin. AFP

La police irlandaise a affirmé vendredi enquêter sur la détection de drones sur l’itinéraire de l’avion qui transportait le président ukrainien Volodymyr Zelensky, au moment où celui-ci arrivait à Dublin lundi soir pour une visite officielle. «Une unité d’enquête spéciale de la Garda Siochana (ndlr, le nom de la police irlandaise) enquête sur ce sujet» révélé par le quotidien irlandais «The Journal», qui a évoqué plusieurs drones de type militaire, et elle «collaborera avec les forces armées et des partenaires internationaux en matière de sécurité», a indiqué la police à l’AFP.

«The Journal» a rapporté jeudi que l’incident s’était produit aux environs de 23h00 (heure locale et GMT) lundi soir, au moment où l’avion du président Zelensky devait atterrir à l’aéroport de Dublin.

Plusieurs drones ont pénétré dans la zone qui avait été interdite de survol en raison de la visite, et se sont dirigés sur l’itinéraire prévu pour le vol, peu de temps après le passage de l’avion, qui était un peu en avance. Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a indiqué vendredi à la chaîne RTE qu’il réunirait d’ici à la fin du mois le Conseil national de sécurité pour évoquer l’incident.

«No comment»

«Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’activité s’est intensifiée sur le front de la cybersécurité, notamment en ce qui concerne les questions maritimes et les drones», a-t-il déclaré. «Je ne ferai aucun commentaire avant qu’une enquête complète n’ait été menée», a-t-il ajouté, après avoir été interrogé sur une possible implication de la Russie.

M. Martin a aussi défendu le dispositif de sécurité déployé pour la visite du président ukrainien, assurant qu’elle s’était «particulièrement bien déroulée». Selon RTE, les drones non identifiés ont été repérés par l’équipage d’un navire militaire irlandais positionné au nord de Dublin.

La visite de Volodymyr Zelensky en Irlande suivait son déplacement à Paris et sa rencontre avec Emmanuel Macron, sur fond de négociations sur un plan visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, menées par les États-Unis. Il s’agissait de la première visite officielle du président ukrainien dans ce pays de l’Union européenne et militairement neutre, mais qui lui a apporté un soutien politique appuyé depuis l’invasion russe.

( les/rk )