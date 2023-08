Ironman: Deux morts dans un Ironman qui n’aurait pas dû avoir lieu

Un homme de 64 ans et un autre de 44 ans sont décédés dans les eaux irlandaises dimanche. Ces deux participants de l’Ironman 70.3 Irlande, un format qui prévoit la moitié de la distance d’un véritable Ironman (3,8 km de natation, 180,2 km de vélo, 42,195 km de course à pied). Les athlètes ont trouvé la mort au court de l’épreuve de natation. Elle n’avait pas obtenu l’aval du comité de Triathlon Irlande.

«En raison des averses du jour, les officiers techniques de Triathlon Irlande avaient confirmé aux organisateurs qu’il n’était pas possible de sanctionner la course», a indiqué la fédération nationale dans un communiqué publié lundi. Elle précise qu’une enquête est en cours et réitère ses condoléances aux familles des deux athlètes décédés.

Tempête Betty

Depuis plusieurs jours, le Royaume-Uni et l’Irlande subissent la tempête Betty. De fortes pluies, des orages et du vent ont provoqué des dommages à différents endroits. Les organisateurs de l’Ironman avaient décidé de repousser le départ de la course du samedi au dimanche pour bénéficier de meilleures conditions.