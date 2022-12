Basketball : Irving donne la victoire aux Nets sur le buzzer

Grâce à un panier à la dernière seconde, Brooklyn a dompté les Raptors, obtenant son 5e succès de rang en NBA. Sans Clint Capela, les Hawks ont dominé les Hornets. Défaite des Celtics et des Warriors.

Kyrie Irving a fait tomber Toronto. IMAGO/ZUMA Press

La star des Brooklyn Nets Kyrie Irving a inscrit le trois points de la gagne au buzzer pour les Nets vendredi face à Toronto, pendant que Golden State et Boston tombaient contre Philadelphie et Orlando. Les Nets enchaînent ainsi une cinquième victoire de suite (119-116), bien menés par un Kyrie Irving auteur de 32 points en plus du tir victorieux.

L’autre star de Brooklyn, Kevin Durant, en a ajouté 28 pour aider les siens à poursuivre leur série de neuf succès en dix rencontres.

En face, les 39 unités de Fred VanVleet, record du match, n’ont pas suffi aux Raptors, remis à égalité à quelques secondes du terme grâce à deux lancer-francs de Scottie Barnes. Juste avant que Kyrie Irving n’arrache la victoire sur le fil et permette aux Nets de rester au contact de Cleveland, troisième de la Conférence Est.

Embiid fait sa loi

Les Cavs conservent seul leur place sur le podium grâce aux 41 points de Donovan Mitchell, qui les a propulsés vers la victoire sur le parquet des Indiana Pacers (118-112).

Chez les Warriors, c’est Joel Embiid qui a fait la loi, empilant 34 points et 13 rebonds pour les Sixers de Philadelphie, tombeurs du champion en titre malgré l’absence de Tobias Harris, blessé au dos. James Harden n’a pas chômé, apportant 27 points supplémentaires accompagnés de 9 passes décisives pour seconder son pivot.

Golden State a dû faire sans son maître à jouer Stephen Curry, sorti blessé à l’épaule mercredi contre Indiana et forfait pour une durée indéterminée.

La franchise d’Oakland, privée également d’Andrew Wiggins et de Draymond Green, réalise un début de saison très éloigné de ses standards, avec 14 victoires pour 16 défaites dont 13 à l’extérieur.

Le Magic réussit l’exploit

A Boston, meilleur bilan de la NBA avec 22 victoires et 8 défaites, Orlando a créé la surprise en l’emportant de huit points (117-109). Jayson Tatum et Jaylen Brown ont fait le travail, comme d’habitude côté Celtics, avec 31 et 26 points, mais se sont heurtés à une équipe du Magic en forme et sur une série de cinq victoires de rang.

Le rookie Paolo Banchero a enregistré une nouvelle performance à 20 unités, derrière les 25 de Moritz Wagner, leader offensif d’Orlando. Cette rencontre marquait le retour d’un élément défensif essentiel des Celtics, Robert Williams, auteur de 9 points et de 5 rebonds. Il n’avait pas encore joué cette saison à cause d’une opération du genou en septembre.

New York éteint Chicago

Les Hawks d’Atlanta, privés de Clint Capela – élongation au mollet droit – ont équilibré leur bilan en l’emportant à domicile face aux Charlotte Hornets (125-106), guidés par les 31 points de Trae Young et les 28 de Bogdan Bodganovic.

A Detroit, le duo De’Aaron Fox-Domantas Sabonis a emmené un collectif de Sacramento bien huilé vers la victoire contre les Pistons (122-113). Sept joueurs des Kings, menés de huit points à la mi-temps, ont inscrit plus de dix points pour renverser la vapeur dans le troisième quart-temps.

Les Knicks de New York ont quant à eux signé un sixième succès de rang, avec la manière, face à Chicago (114-91). RJ Barrett a montré la voie avec 27 points, bien aidé par Jalen Brunson et Quentin Grimes (22 unités chacun), auteurs respectivement de six et cinq tirs à trois points réussis sur les 17 marqués par les Knicks.

Les résultats de la nuit Dallas – Portland 130 – 110 Boston – Orlando 109 – 117 Cleveland – Indiana 118 – 112 Philadelphie – Golden State 118 – 106 Toronto – Brooklyn 116 – 119 LA Lakers – Denver 126 – 108 Chicago – New York 91 – 114 Oklahoma City – Minnesota 110 – 112 Charlotte – Atlanta 106 – 125 Detroit – Sacramento 113 – 122