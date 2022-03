Isabeau victime d’une affreuse séance d’UV

Paris : Isabeau victime d’une insolation après des UV

En voulant préparer sa peau avant un voyage au soleil, la candidate de téléréalité a vécu une très mauvaise expérience.

«J’avais pris 20 minutes, mais la machine était tellement forte que je suis sortie à 15 minutes. Dès que je suis sortie, j’ai vu que j’étais rouge écarlate et plus le temps passait, moins je me sentais bien. J’ai commencé à avoir mal à la tête, et le soir, de la fièvre», a-t-elle écrit. La jeune femme de 25 ans a réalisé qu’elle avait été victime d’une insolation. Douche froide et crème sur sa peau qui la démangeait: Isabeau a tout essayé, sans grand succès. Elle a terminé son message en conseillant à ses fans de ne jamais faire d’UV ou alors d’être très prudents. «Je ne l’ai pas du tout été et je le regrette», a-t-elle conclu.