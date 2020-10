Espagne : Isabel Diaz Ayuso, nouveau visage de l’opposition à Pedro Sanchez

À 42 ans, la nouvelle présidente de la communauté de Madrid se retrouve sur le devant de la scène en raison de la pandémie qui frappe très fort la capitale espagnole.

Ancienne journaliste et diplômée en communication politique, Isabel Diaz Ayuso est très critique envers le gouvernement socialiste.

Ses attaques virulentes contre le gouvernement du Premier ministre socialiste et le bouclage partiel imposé à Madrid pour freiner l’épidémie de Covid-19 ont propulsé sur le devant de la scène cette ancienne journaliste qui a fêté samedi ses 42 ans.

Membre du Parti populaire (PP, droite), Diaz Ayuso a pris la présidence de la région il y a à peine plus d’un an, six mois avant le début de la pandémie, qui a particulièrement touché la capitale espagnole.