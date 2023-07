Isabelle Adjani sera jugée pour fraude fiscale et blanchiment

Elle aurait fraudé de deux façons

L’actrice multirécompensée âgée de 68 ans est accusée d’avoir fraudé l’administration fiscale en 2013, 2016 et 2017 par le biais de deux mécanismes. Elle a dissimulé «une donation de deux millions d’euros émanant de Diagna NDiaye, sous couvert d’un prêt, lui ayant permis d’éluder 1,2 million d’euros de droits de mutation» et elle s’est fictivement domicilié au Portugal, lui permettant ainsi d’«éluder 236’000 euros d'impôt sur le revenu», a détaillé la source judiciaire. Mamadou Diagna Ndiaye est un homme d’affaires sénégalais, président du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) et membre du Comité international olympique (CIO).