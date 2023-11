Isabelle Chassot l’emporte dans le canton de Fribourg

Dans le canton de Fribourg, dimanche, trois candidates étaient en lice dans la course au Conseil des Etats. Les résultats sont tombés en début d’après-midi. La centriste Isabelle Chassot et la PLR Johanna Gapany, soit deux sénatrices sortantes, ont été réélues. Ancienne conseillère d’Etat et ex-directrice de l’Office fédéral de la culture, la première a comptabilisé plus de 38’100 voix, tandis que la seconde en a obtenu quelque 30’500. Mais le match était serré, puisque la députée socialiste Alizée Rey a récolté 29’600 suffrages.