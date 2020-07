Coronavirus

Isabelle Moret et Hans Stöckli en visite à Genève dès jeudi

La présidente du National et le président du Conseil des Etats vont évoquer les conséquences économiques, sociales et sanitaires de la pandémie avec le président du Grand Conseil genevois.

Vendredi, Isabelle Moret et Hans Stöckli rencontreront aussi une délégation du Conseil d’Etat pour discuter de la situation particulière du canton, frontalier de la France.

Après le Tessin au début du mois, la présidente du Conseil national Isabelle Moret et son homologue du Conseil des Etats Hans Stöckli effectueront jeudi et vendredi une visite dans le canton de Genève. Ils évoqueront les conséquences économiques, sociales et sanitaires de la pandémie de Covid-19.