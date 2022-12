Vaud : Isabelle Moret sème trouble et inquiétude au sein de son département

Depuis que l’élue PLR est à la tête de l’économie, des cadres ont été mis sur la touche et d’autres ont mis les voiles. Ses techniques de management interpellent.

L’économie vaudoise se cherche un secrétaire général, un chef de la communication, une assistante de direction et un chef de la promotion économique. Tout un programme. Selon une enquête de la RTS, si ces postes sont à repourvoir, c’est à cause de l’arrivée d’Isabelle Moret à la tête du département. Sont notamment pointés du doigt ses techniques de management, jugées brutales, ainsi qu’un manque d’écoute. S’il peut paraître logique que, en tant que nouvelle conseillère d’État, la PLR souhaite s’entourer de têtes, elles aussi, nouvelles, le nombre et la rapidité des mouvements suscitent de l’inquiétude parmi les fonctionnaires.