Suisse : Isabelle Moret va rencontrer une opposante bélarusse phare

A l’occasion d’une visite d’une délégation parlementaire dans les trois Etats baltes, la présidente du National rencontrera Svetlana Tikhanovskaïa, en exil en Lituanie.

La présidente du Conseil national Isabelle Moret (PLR/VD) rencontre lundi l’opposante bélarusse Svetlana Tikhanovskaïa. Cette rencontre a lieu dans le cadre d’une visite d’une délégation parlementaire en Lituanie, en Lettonie et en Estonie.

Le point fort de la discussion sera les derniers développements politiques au Bélarus et les attentes de l’opposition, indiquent vendredi les services du Parlement. Mme Tikhanovskaïa est en exil en Lituanie.

Elle avait perdu l’élection présidentielle du 9 août face à Alexandre Loukachenko. L’UE et d’autres pays ne le reconnaissent plus comme président. Suite à l’élection des manifestations ont eu lieu qui ont débouché sur de nombreux morts, des centaines de blessés et des milliers d’arrestations.