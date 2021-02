«Islamo-gauchisme» : La Ministre française de l’enseignement provoque un tollé

Les propos de la ministre française Frédérique Vidal, d’habitude discrète dans les médias, sur «l’islamo-gauchisme» ont créé l’indignation chez les universitaires.

La très discrète ministre française de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Frédérique Vidal s’est attiré les foudres du monde politique et universitaire cette semaine après ses déclarations sur «l’islamo-gauchisme», un terme qui évoque une convergence entre islamistes et extrême gauche.