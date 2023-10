Chris Hemsworth ébloui par ses vacances père-fille en Islande

Celui qui campe le dieu Thor sur grand écran a d’abord partagé des images d’une balade sur un glacier. Lui et sa fille se sont même adonnés à de l’escalade sur glace. Le jour d’après, c’est à dos de cheval qu’ils ont exploré les immenses steppes islandaises, sous un soleil radieux. Au troisième jour, c’est sur un quad que la paire est partie longer une rivière qui coulait près d’un volcan. La préadolescente a même pu prendre le guidon de l’engin quelques minutes sur une route déserte faite de pierres battues. Le lendemain, Chris et India Rose ont eu une activité un brin plus reposante: la pêche. Et ils y ont eu du succès puisque la petite a capturé une magnifique truite. «Le dîner est prêt. Merci Indi!» a écrit non sans fierté le comédien, en légende d’une photo de sa petite qui tient l’énorme poisson. Jeudi 5 octobre 2023, alors que la fin de ce séjour approchait, le comédien s’est encore fendu d’un: «C’est l’un des plus beaux endroits dans lesquels je me suis rendu. Merci l’Islande!».