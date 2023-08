Islande: La chasse à la baleine va reprendre vendredi

Le gouvernement islandais a donné son feu vert à la reprise de la chasse à la baleine vendredi sous de strictes conditions, après plus deux mois de suspension , a annoncé jeudi le Ministère de l’agriculture et de la pêche.

Décision mal vécue

Cette réglementation «prévoit des exigences plus fortes et détaillées en termes d’équipement et de méthode de chasse, et une surveillance renforcée», a-t-il ajouté. La licence de pêche de la dernière société de chasse active dans le pays, Hvalur, expire en 2023. Elle a déjà annoncé que cette saison serait sa dernière à cause de la baisse de rentabilité de la pêche. L’Islande est l’un des trois derniers pays avec la Norvège et le Japon à autoriser la chasse à la baleine.