Djibouti : Ismaël Omar Guelleh réélu président avec 98,58% des voix

Le président sortant de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, a été réélu vendredi pour un cinquième mandat de cinq ans avec 98,58% des voix, selon des résultats provisoires proclamés par le ministre de l’Intérieur Moumin Ahmed Cheick dans la nuit de vendredi à samedi.

«IOG», 73 ans, se présentait pour un cinquième et, théoriquement, dernier mandat face à Zakaria Ismail Farah, un homme d’affaires de 56 ans fraîchement débarqué en politique et dont les chances de victoire semblaient maigres.

«Ça ne sert à rien»

Vendredi en fin de journée, Zakaria Ismail Farah, qui ne répondait plus depuis plusieurs heures aux sollicitations de l’AFP, n’avait été vu dans aucun bureau de vote. «Ça ne sert à rien mon vote, ni les votes de 80% du peuple djiboutien», a-t-il écrit plus tôt dans un message, sans donner plus d’explications. Dans un second message, Zakaria Ismail Farah a vivement critiqué l’absence de ses délégués dans les bureaux de vote, semblant suggérer qu’ils avaient été empêchés d’entrer.