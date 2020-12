Si John Isner et Novak Djokovic cherchent une bonne résolution pour la nouvelle année, ils peuvent envisager de prendre un peu leurs distances avec la politique. Les deux hommes ont en effet lancé une polémique juste après Noël, le premier en postant un commentaire anti-masque sur son compte Twitter et le second en apparaissant sur une photo qui le voit présenter fièrement une bouteille d’alcool à l’effigie du fondateur des Tchetniks Dragoljub «Draza» Mihaijlovic.

Résistant face aux troupes nazies, ministre de guerre du gouvernement en exil de Pierre II, Mihailovic fut exécuté en 1946 par le gouvernement de Tito pour «crimes de guerre» suite à procès ultra-politisé. Réhabilité en 2015 par la Haute Cour de Belgrade, son rôle lors du deuxième conflit mondial continue de diviser la population des Balkans. Et s’il fait figure de héros aux yeux des nationalistes serbes, Draza Mihailovic est considéré comme un génocidaire par une majorité de personnes en Croatie, Bosnie Herzégovine et Albanie.

John Isner, lui, assume totalement de diviser autour de ses prises de position. Le géant de Greensboro est un fan absolu des Carolina Panthers et un Républicain convaincu. Alors quand il regarde la NFL et constate que les coaches sont masqués au bord du terrain, ça l’énerve. «Obliger les coaches de NFL à porter un masque n’est que de la pure cosmétique. Cela ne fait aucun sens.» Fortement secoué par une partie de ses suiveurs, l’homme qui a gagné le plus long match de l’histoire du tennis (11 h 05 contre Mahut à Wimbledon 2010) ne s’est pas privé de détailler son propos. «Ils sont testés au quotidien et le match se déroule en extérieur. C’est de la propagande.»