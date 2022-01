Covid-19 – Isolement: le cas Nuria Gorrite met en lumière une nouvelle façon de calculer

«De plus en plus de personnes qui s’autotestent se découvrent soudainement positives. Quand je discute avec ces gens, j’insiste sur l’apparition des premiers symptômes et il arrive souvent que ces personnes se souviennent tout à coup d’une gorge qui grattait un peu, d’une fatigue inhabituelle ou encore d’un nez qui coulait, deux ou trois jours auparavant. Cela permet de déterminer la date à laquelle aurait dû débuter leur quarantaine et on comptabilise les dix jours de leur isolement depuis cette date-là.»