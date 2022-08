Bande de Gaza: Israël a accepté une trêve proposée par l’Egypte, le Jihad islamique temporise

Bande de Gaza : Israël a accepté une trêve proposée par l’Égypte, le Jihad islamique temporise

Israël a accepté une trêve proposée par l’Égypte dans la bande de Gaza, où 31 Palestiniens dont six enfants sont morts, a indiqué une source au sein des services de sécurité égyptiens, précisant que Le Caire attendait désormais la réponse palestinienne. «L’Égypte s’attelle depuis 48 heures» à obtenir une trêve «entre les deux parties», a déclaré ce responsable sous couvert d’anonymat. Jusqu’ici, «la partie israélienne a accepté», a-t-il ajouté, sans toutefois donner de détail sur le calendrier de cette trêve alors que se poursuit la plus grave confrontation entre le Jihad islamique et Israël depuis une guerre éclair l’an dernier.