Israël : Israël a eu un recours excessif à la force lors d’émeutes selon Human Rights Watch

Les exactions auraient été commises contre des manifestants issus de la communauté arabe de la ville de Lod. L’ONG dénonce aussi des traitements juridiques différents dans deux affaires de meurtres.

Des émeutes ont eu lieu en mai dans plusieurs villes mixtes israéliennes, où vivent Juifs et Arabes, descendants des Palestiniens restés sur leur terre à la création d’Israël en 1948, sur fond de violents heurts à Jérusalem-Est entre Palestiniens et forces israéliennes, et d’une guerre entre Israël et le mouvement Hamas dans la bande de Gaza. «Les autorités israéliennes ont réagi aux événements de mai à Lod en dispersant avec la force les Palestiniens qui manifestaient pacifiquement», a déclaré dans un communiqué Omar Shakir, responsable de Human Rights Watch pour Israël et les territoires palestiniens, parlant de «cartouches lacrymogènes» et de «grenades assourdissantes» lancées en leur direction. Les forces policières n’ont pas réagi «de façon impartiale lorsque des ultranationalistes juifs attaquaient des Palestiniens», a en outre déploré M. Shakir. «L’intervention policière à Lod a eu lieu dans le contexte de la discrimination systématique exercée par le gouvernement israélien envers les Palestiniens de nationalité israélienne», selon l’ONG.