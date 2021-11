Affaire Pegasus : Israël a infiltré les téléphones de militants palestiniens

Les portables de six activistes, dont un avocat franco-palestinien ou encore un Américain, ont été infectés par l’Etat, grâce au spyware de l’entreprise NSO.

Les autorités israéliennes ont infiltré avec le logiciel espion Pegasus du groupe NSO les smartphones de six militants palestiniens dont l’un a la nationalité française , ont indiqué lundi, des groupes de défense des droits humains.

Le 22 octobre, le ministère israélien de la Défense a annoncé avoir placé six ONG palestiniennes, dont al-Haq, Addameer et Bisan, sur sa liste noire en raison de liens supposés avec le groupe palestinien -Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)- considéré comme «terroriste» par l’Etat hébreu, les Etats-Unis et l’Union européenne.