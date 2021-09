Nucléaire iranien : Israël accuse l’Iran d’avoir franchi «toutes les lignes rouges»

Le premier ministre israélien a chargé l’Iran de ne pas respecter les engagements relatifs à son programme nucléaire. L’ambassadeur d’Iran auprès de l’ONU a dénoncé une «phobie à l’égard de l’Iran».

«Le programme nucléaire iranien a atteint un tournant, tout comme notre tolérance à son égard», a déclaré devant l’Assemblée générale de l’ONU M. Bennett, qui a succédé en juin à Benjamin Netanyahou. «Au cours des dernières années, l’Iran a fait un grand bond en avant dans ses capacités de recherche et développement nucléaires, de production et d’enrichissement. Le programme d’armement nucléaire de l’Iran est à un point critique, toutes les lignes rouges ont été franchies», a ajouté M. Bennett.

«Accès nécessaire»

Or Israël, qui avait salué le retrait américain, sous l’administration Trump, de cet accord afin de rétablir des sanctions contre Téhéran, voit d’un très mauvais œil un possible nouvel accord sur le programme nucléaire iranien, que l’Iran affirme être destiné à des fins civiles et non militaires.