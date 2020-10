Diplomatie : Israël annonce le début formel des relations avec Bahreïn

Une délégation israélienne et des représentants du royaume de Bahreïn vont signer dimanche un document établissant le rétablissement de leurs relations diplomatiques.

Une délégation israélienne et des représentants du royaume de Bahreïn vont signer «un communiqué conjoint (qui) marquera l’établissement de relations diplomatiques complètes», en application de l’accord signé le 15 septembre entre les deux États à Washington, a déclaré ce responsable. Une fois le document signé lors d’une cérémonie qui est prévue dimanche soir, Israël et Bahreïn vont pouvoir ouvrir des ambassades, a ajouté la même source.

Après l’accord de paix entre Égypte et Israël en 1979 et l’accord avec la Jordanie en 1994, les Émirats arabes unis et Bahreïn sont devenus respectivement le troisième et quatrième pays arabes à décider de normaliser les relations avec l’État juif. Les Palestiniens ont condamné ces derniers accords les qualifiant de «poignard dans le dos» porté à leurs aspirations de parvenir à la création de leur propre État indépendant.