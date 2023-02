Proche-Orient : Israël annonce qu’il va légaliser neuf colonies en Cisjordanie

475’000 Israéliens résident dans des colonies en Cisjordanie

Plus tôt dimanche, lors d’une réunion de son gouvernement, Benjamin Netanyahou avait annoncé vouloir «renforcer la colonisation», illégale selon le droit international. Plus de 475’000 Israéliens résident dans des colonies en Cisjordanie, où vivent 2,8 millions de Palestiniens. Benjamin Netanyahou a également annoncé que son gouvernement souhaitait soumettre à la Knesset (parlement) cette semaine une loi pour «déchoir de la nationalité (israélienne) et expulser les terroristes».

Vendredi, un Palestinien a tué trois Israéliens dont deux enfants dans une attaque qui s’est produite à Ramot, quartier de colonisation juive à Jérusalem-Est – partie de la Ville sainte annexée par Israël. Et dimanche, les forces israéliennes ont tué un adolescent palestinien lors d’un raid de l’armée dans le nord de la Cisjordanie. Depuis le début de l’année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à au moins 46 Palestiniens (parmi lesquels des combattants et des civils, dont des mineurs), neuf civils israéliens (dont trois mineurs), et une Ukrainienne, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.