Israël bombarde le Liban après avoir été visé par des roquettes

Après l’incident sur le troisième lieu saint de l’islam, en pleine saison de fêtes religieuses, les condamnations internationales se sont multipliées. Et le puissant mouvement islamiste Hezbollah pro-iranien au Liban, qui dispose d’une grande influence dans le sud du pays et d’une puissante branche armée, a annoncé, jeudi, dans la matinée, soutenir «toutes les mesures» que prendraient les organisations palestiniennes contre Israël, après les violences à Al-Aqsa.

La force de l’ONU appelle à la retenue

Le Hezbollah, bête noire d’Israël, entretient de bonnes relations avec le mouvement palestinien Hamas, au pouvoir à Gaza, et avec le Jihad islamique palestinien. En 2006, la dernière grande confrontation entre Israël et le parti chiite avait fait plus de 1200 morts côté libanais, en majorité des civils, et 160 côté israélien, en majorité des militaires.