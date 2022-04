Proche-Orient : Israël compte préserver le statu quo sur les Lieux saints à Jérusalem

Malgré les tensions des dernières semaines, Israël n’a pas l’intention de changer le statu quo sur l’Esplanade des Mosquées de Jérusalem.

«Les musulmans prient sur le mont du Temple, les non-musulmans peuvent seulement le visiter. Il n’y a pas de changement et il n’y aura pas de changement», a assuré Yaïr Lapid après des violences sur l’Esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’islam, considéré comme le lieu le plus sacré du judaïsme sous son nom de mont du Temple.

Après des attaques meurtrières en Israël, dont deux perpétrées par des Palestiniens, puis des opérations de l’armée israélienne en Cisjordanie occupée ayant fait une vingtaine de morts, des violences ont éclaté à la mi-avril à l’Esplanade des Mosquées. Celles-ci font craindre une nouvelle escalade de violences, un an après une guerre de 11 jours entre l’État hébreu et le Hamas, mouvement islamiste armé au pouvoir à Gaza.

«Poursuivre les efforts»

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le roi Abdallah II de Jordanie et le prince héritier d’Abou Dhabi Mohammed Ben Zayed Al-Nayhane ont appelé dimanche lors d’une rencontre au Caire à «poursuivre les efforts pour ramener le calme à Jérusalem et préserver le statu quo légal et historique» de ce site, tout en exhortant Israël à «cesser les mesures qui sapent la solution à deux États», israélien et palestinien.