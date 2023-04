Israël critiqué de toute part après les violences dans la mosquée Al-Aqsa

Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux montre des policiers matraquer des personnes à terre à l’intérieur de l’édifice. AFP

Les condamnations internationales se multiplient, mercredi, après des violences dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, où la police israélienne est intervenue pour déloger des fidèles palestiniens, en pleine saison de fêtes religieuses.

Parés d’équipements antiémeutes, des policiers israéliens sont entrés dans la nuit de mardi à mercredi dans la mosquée, un des lieux de culte musulmans les plus emblématiques du monde, et ont arrêté plus de 350 personnes qui s’y étaient barricadées, qualifiées «d’émeutiers». Cela survient au moment où les musulmans ont atteint le milieu du mois de ramadan et que les juifs célèbrent la Pâque depuis mercredi soir, dans un climat particulièrement tendu entre Israéliens et Palestiniens depuis le début de l’année.

«Choqué et consterné»

Le chef de l’ONU, António Guterres, s’est dit «choqué et consterné» par les «violences et coups» des forces de sécurité israéliennes, d’après son porte-parole, Stéphane Dujarric. La Maison-Blanche s’est dite, elle, «extrêmement préoccupée», appelant «toutes les parties à éviter une escalade supplémentaire», alors que deux nouvelles roquettes ont été tirées, mercredi soir, depuis la bande de Gaza vers Israël – selon l’armée israélienne et des témoins – après des tirs similaires dans la nuit de mardi à mercredi, qui avaient entraîné des frappes israéliennes.

À Jérusalem, le calme est revenu sur l’esplanade des Mosquées, où se situe Al-Aqsa et où une foule de musulmans s’est de nouveau réunie mercredi pour les prières du soir. Troisième lieu saint de l’islam, l’esplanade est également le site le plus sacré pour les juifs, qui l’appellent mont du Temple. Elle est située à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé et annexé par Israël, et ses abords sont lourdement gardés par la police israélienne.

«Bâtons, armes et grenades lacrymogènes»

Dans la nuit, les forces israéliennes munies de «bâtons, d’armes, de grenades de gaz lacrymogène et de fumigènes» ont fait irruption dans la mosquée, «brisant portes et fenêtres», alors que des fidèles y étaient rassemblés pour prier la nuit, a affirmé à l’AFP Abdelkarim Ikraiem, un Palestinien de 74 ans.

Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux montre des policiers matraquer des personnes à terre à l’intérieur de l’édifice. Le Croissant-Rouge palestinien a dit, mercredi, avoir traité au moins 37 blessés.

La police israélienne a publié une vidéo montrant des explosions de ce qui semble être des feux d’artifice à l’intérieur du lieu de culte et sur laquelle on devine des silhouettes lançant des pierres. La police a précisé qu’un agent avait été blessé à la jambe par une pierre et dénoncé l’action de «hors-la-loi» masqués. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a affirmé que les forces de sécurité avaient été «contraintes d’agir pour rétablir l’ordre» face à des «extrémistes».

Craintes d’une «escalade»

Le ministre palestinien des Affaires civiles, Hussein al-Cheikh, a fustigé un «niveau de brutalité nécessitant une action urgente, palestinienne, arabe et internationale», tandis que la Jordanie, qui administre les lieux saints musulmans de Jérusalem, s’est alarmée «d’attaques continues pouvant mener à une escalade». La Ligue arabe, qui a organisé une réunion extraordinaire, a mis en garde contre des «provocations» heurtant «les sentiments des croyants».

«Piétiner la mosquée Al-Aqsa, c’est notre ligne rouge», a affirmé le président turc Recep Tayyip Erdogan, tandis que le Qatar a dit craindre les «sérieuses répercussions» des «pratiques répressives israéliennes» sur la stabilité de la région.