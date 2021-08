Proche-Orient : Israël en quête d’un nouveau départ pour ses liens avec les USA

Le Premier ministre israélien, Naftali Bennett doit s’entretenir mardi avec le président américain Joe Biden pour donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays.

Netanyahu avait affiché un soutien indéfectible à l’ex-président Donald Trump et sans cesse critiqué l’accord sur le nucléaire iranien, négocié par l’administration Obama lorsque Joe Biden était vice-président.

L’heure est donc à un «rafraîchissement et une remise à zéro» des relations bilatérales, indique Scott Lasensky, ancien conseiller de Barack Obama. En juin, lorsqu’il a rencontré son homologue Antony Blinken, le chef de la diplomatie israélienne, Yaïr Lapid, avait estimé que «des erreurs avaient été commises ces dernières années» et que «la position bipartisane d’Israël avait été mise à mal». «Nous corrigerons ces erreurs ensemble», avait-il assuré. Mais certaines questions comme l’Iran restent des sujets de discorde entre les deux pays.

Point d’interrogation

Le pacte, auquel sont toujours parties le Royaume-Uni, la Chine, la France, l’Allemagne et la Russie, «n’est plus pertinent», estime Naftali Bennett. «Nous présenterons (à Washington) un plan ordonné que nous avons préparé ces deux derniers mois pour freiner les Iraniens», a-t-il ajouté, sans épiloguer.

Question iranienne en tête

«La question iranienne sera en tête de l’ordre du jour» de la rencontre Bennett-Biden, estime Or Rabinowitz, experte sur la prolifération nucléaire et les relations israélo-américaines à l’Université hébraïque de Jérusalem. «Israël veut établir un nouveau cadre» avec les Etats-Unis et s’accorder sur ce qui constituerait une «ligne rouge» s’agissant des activités de Téhéran, affirme-t-elle.