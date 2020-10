Diplomatie : Israël et le Soudan vont normaliser leurs relations

Les relations diplomatiques entre les deux pays ennemis jurés devraient se normaliser, grâce à l’entremise du président américain.

Des journalistes ont pu assister dans le Bureau ovale à une conversation téléphonique entre Donald Trump et les dirigeants isralien et soudanais.

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et le Soudan. Il a réussi un nouveau «coup» diplomatique à onze jours de l’élection présidentielle.

C’est dans le Bureau ovale, entouré notamment de son chef de la diplomatie Mike Pompeo et de son gendre et conseiller Jared Kushner, que Donald Trump a déclaré que les deux pays ennemis avaient fait «la paix». Il était au téléphone, sur haut-parleur, avec les Premiers ministres israélien Benjamin Netanyahu et soudanais Abdallah Hamdok.