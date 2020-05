Moyen-Orient

Israël évoque un «Vietnam» pour Téhéran en Syrie

Après de nouvelles frappes dans la nuit de lundi à mardi, Israël compte poursuivre ses opérations en Syrie jusqu'au départ de l'Iran.

«L'Iran n'a rien à faire en Syrie (...) et nous n'arrêterons pas tant qu'ils (les Iraniens) n'auront pas quitté la Syrie», a-t-il déclaré lors d'une interview à la chaîne Kan 11, sans toutefois revendiquer explicitement les raids que médias d'État syriens et ONG ont attribués à l'aviation israélienne.

«S'implanter à la frontière»

Depuis le 21 avril, cette ONG et des médias d'État syriens ont fait état d'au moins six frappes imputées à Israël contre des positions iraniennes ou de groupes proches de l'Iran, y compris le Hezbollah libanais, en Syrie. L'Iran et le Hezbollah aident militairement le régime syrien dans sa guerre contre les rebelles et les djihadistes.