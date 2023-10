Israël/Gaza: Etats-Unis et Européens condamnent vivement l’attaque du Hamas

États-Unis, Européens et de nombreuses capitales dans le monde ont condamné avec vigueur samedi les attaques du Hamas contre Israël, Berlin soulignant un risque «d’escalade régionale majeure». La Russie a, pour sa part, appelé les deux parties à la retenue et à un cessez-le-feu, quand son allié iranien saluait l’offensive palestinienne.

États-Unis

Joe Biden a martelé samedi, dans une très courte et solennelle allocution à la Maison-Blanche, que le soutien des États-Unis à Israël était «gravé dans le marbre et inébranlable». «Aujourd’hui, le peuple d’Israël est attaqué par une organisation terroriste, le Hamas. En ce moment tragique, je veux lui dire, ainsi qu’au monde et aux terroristes où qu’ils soient: les États-Unis sont aux côtés d’Israël. Jamais nous ne manquerons de les soutenir», a ajouté le président américain. Le Pentagone a affirmé qu’il allait s’assurer qu’Israël dispose de «ce dont il a besoin pour se défendre».

Union européenne

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a condamné des attaques relevant du «terrorisme dans sa forme la plus méprisable», et estimé qu’Israël avait «le droit de se défendre». Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a dénoncé la prise en otage «effroyable» de civils et appelé à leur libération «immédiate». Il a fait part de la «solidarité» de l’UE avec Israël. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a également fustigé des «attaques aveugles contre Israël et son peuple (…), infligeant terreur et violence à des citoyens innocents».