Israël – Hamas: Rester neutre? Pas pour cette guerre-là

La Suisse, en condamnant le Hamas comme «groupe terroriste» mais en ne disant rien sur les bombardements israéliens qui tuent des civils à Gaza, est-elle toujours neutre? Et surtout, devrait-elle le rester? La réponse est qu’elle n’en est pas du tout obligée. «Le droit de la neutralité ne s’applique qu’en cas de conflit entre États. Or, le Hamas est un acteur non étatique», informe Pierre-Alain Eltschinger, porte-parole au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Il ajoute que «la Suisse déplore toute victime civile», israélienne ou gazaouie, et qu’elle «respecte toutes les obligations qui lui incombent comme État neutre».

Écartée par le gouvernement, la neutralité n’a pas non plus la cote dans le monde politique. Du côté de ses habituels fervents partisans, le ton n’est pas le même que pour la guerre entre la Russie et l’Ukraine. «Pour moi, c’est clair, il ne doit pas y avoir de neutralité envers le terrorisme et les islamistes. Ce sont de dangereux criminels qui veulent nous détruire tous, y compris la Suisse, et quiconque est du côté du Hamas islamo-fasciste est hors du spectre démocratique», juge le conseiller national Lukas Reimann (UDC/SG), président de l’Association pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN).