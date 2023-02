Proche-Orient : Israël intercepte «un petit avion» au-dessus de Gaza

La hausse des violences meurtrières observée depuis le 1er janvier entre Israël et les Palestiniens fait craindre un nouvel engrenage de violences et a suscité de nombreux appels internationaux au calme. Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme, Volker Türk, a appelé vendredi toutes les parties à sortir de «l’illogisme de l’escalade». Israël a mené des frappes aériennes jeudi contre la bande de Gaza, quelques heures après avoir intercepté une roquette tirée depuis le territoire palestinien.

Gaza est sous blocus depuis 2007

Samedi, le groupe djihad islamique basé à Gaza a déclaré dans un communiqué que son chef Ziad al-Nakhala s’était rendu au Caire pour y rencontrer le chef des renseignements égyptiens Abbas Kamel, dont le pays joue régulièrement les médiateurs entre Israéliens et Palestiniens. Le communiqué indique que les deux parties ont discuté «de la situation à Jérusalem et en Cisjordanie, en particulier à Jénine», théâtre de violences meurtrières ces dernières semaines.

Cette rencontre fait suite à une visite mardi d’Abbas Kamel à Ramallah, en Cisjordanie occupée, où il s’est entretenu avec le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Depuis le début de l’année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 36 adultes et enfants palestiniens, dont des militants et des civils mais aussi des assaillants. Six civils israéliens, dont un enfant, et un civil ukrainien ont été tués au cours de la même période. Gaza, peuplée de 2,3 millions d’habitants, est sous blocus israélien depuis que le Hamas a pris le pouvoir en 2007.