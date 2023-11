Israël: Les rêves de paix se sont évanouis après le 7 octobre 

Militants pour la paix

Gentillesse contre violence

«Il s’est efforcé de briser le cycle de la violence et de la haine par la gentillesse et l’humanité», raconte à l’AFP par téléphone une de ses connaissances, la rabbin Nancy Myers, installée en Californie. Le fait que «tant d’Israéliens pro-paix qui vivaient à la frontière de Gaza» aient été tués et enlevés «rendra beaucoup plus difficile la coexistence pacifique entre Palestiniens et Israéliens», souligne-t-elle.