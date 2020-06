Moyen-Orient

Israël mène des tests de missiles balistiques

Une société d’État israélienne a lancé des missiles de courte et moyenne portée depuis un bateau en Méditerranée. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a salué ces tests qui ont pour but «d’assurer la sécurité d’Israël».

Israël a annoncé mardi soir avoir mené «avec succès» des tests de missiles balistiques de courte et moyenne portée en Méditerranée dans un contexte de tension avec l’Iran et son allié, le Hezbollah, au Liban voisin.

Israel aerospatial industry (IAI), société d’État israélienne spécialisée dans l’aérospatial civil et militaire, s’est félicitée de ces tests, effectués à une date non précisée mais pendant la pandémie de coronavirus, depuis un bateau vers une cible en mer.

«Dans les deux scénarios, le missile a été lancé en direction de sa trajectoire, effectué sa course et frappé la cible avec la plus grande précision. Le système de lancement et les missiles ont accompli avec succès les objectifs de ces tests», avec une marge d’erreur de moins de dix mètres, a souligné l’IAI dans un communiqué transmis à l’AFP, remerciant l’armée pour son appui à ces tests.