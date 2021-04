Conflit israélo-palestinien : Israël ne va pas «coopérer» dans l’enquête sur les crimes de guerre

Le Premier ministre israélien, Netanyahou, a indiqué ne pas vouloir aider la Cour pénale internationale qui enquête sur des crimes de guerre présumés dans les Territoires palestiniens

Benyamin Netanyahou a tenu plusieurs réunions avec des hauts responsables sécuritaires et politiques pour décider de la réaction israélienne face à l’ouverture de cette enquête, précise le communiqué. (image d’illustration)

Selon le système de la CPI, qui siège à La Haye, un État peut, s’il le souhaite, tenter de prouver qu’il a lui-même ouvert une enquête sur les crimes concernés et ainsi demander que l’enquête de la Cour lui soit déférée. Le 19 mars, la Cour a donné un délai d’un mois à Israël et aux Palestiniens pour demander le report de l’enquête.

Offensive contre Gaza à l’étude

Toujours selon le communiqué, «le Premier ministre Netanyahou a déclaré que pendant que les soldats de Tsahal (l’armée israélienne, NDLR) combattent (…) les terroristes qui commettent des crimes de guerre, le tribunal de La Haye a décidé de condamner Israël». Benyamin Netanyahou a tenu plusieurs réunions avec des hauts responsables sécuritaires et politiques pour décider de la réaction israélienne face à l’ouverture de cette enquête, précise le communiqué.

Cette enquête doit notamment s’intéresser à l’offensive de grande envergure lancée par Israël contre la bande de Gaza, contrôlée par le mouvement islamiste palestinien Hamas, dans le but selon l’État hébreu de faire cesser les tirs de roquettes et détruire les tunnels creusés depuis l’enclave palestinienne sous blocus israélien depuis 2006. La guerre a fait quelque 2250 morts côté palestinien, en majorité des civils, et 74 morts, essentiellement des soldats, côté israélien.