Concours : Israël organise la finale de Miss Univers sous les appels au boycott

Alors que les représentantes de 80 pays sont en lice dimanche soir pour tenter de rafler la couronne dans la ville balnéaire d’Eilat, la cause palestinienne s’invite dans les débats.

Des femmes de 80 pays doivent s’affronter dimanche soir pour remporter la couronne de Miss Univers dans la ville israélienne d’Eilat, plusieurs candidates ignorant les appels au boycott du concours pour soutenir la cause palestinienne.

La 70e édition du concours annuel, qui se tient pour la première fois en Israël, doit par ailleurs composer avec la pandémie de coronavirus, et notamment l’émergence du variant Omicron.

Parmi les concurrentes figurent Miss Maroc, Kaouthar Benhalima, et Miss Bahreïn, Manar Nadeem Deyani, dont les pays ont normalisé leurs relations avec Israël l’année dernière.

Le Ministère sud-africain des sports, de la culture et des arts avait exhorté sa candidate à ne pas se rendre à Eilat, évoquant «les atrocités commises par Israël contre les Palestiniens».

«Complicité»

«Nous exhortons toutes les participantes à se retirer, pour éviter toute complicité avec le régime d’apartheid d’Israël et sa violation des droits humains des Palestiniens», a notamment appelé la Campagne palestinienne pour le boycott académique et culturel d’Israël.

L’Indonésie et la Malaisie, pays qui n’ont pas de relations diplomatiques avec Israël, n’ont pas envoyé de candidates, mais ont évoqué des difficultés liées à la pandémie.

Les Émirats arabes unis – qui ont également normalisé leurs relations avec Israël et où le Premier ministre, Naftali Bennett, est attendu dimanche pour une visite historique – n’ont pas non plus envoyé de candidate «en raison de contraintes de temps» lors de la sélection de leur Miss nationale.