Ce qu’il faut savoir de la guerre entre Israël et Gaza 

Le bilan de la guerre entre Israël et le Hamas continue de s’alourdir, avec des milliers de morts recensés, au cinquième jour d’un conflit déclenché par l’attaque-surprise lancée par le mouvement islamiste palestinien depuis Gaza. Israël a poursuivi mercredi ses bombardements sur la bande de Gaza, et frappé une nouvelle fois le sud du Liban en riposte à des tirs de roquettes revendiqués par le Hezbollah.

«Sauvagerie jamais vue depuis la Shoah»

Plus de 260’000 Palestiniens ont été déplacés à l’intérieur de Gaza à cause des frappes, selon l’ONU. Israël impose depuis lundi un «siège total» à l’enclave, et annonce avoir déployé des dizaines de milliers de soldats dans le sud du pays, reprenant en partie le contrôle de sa frontière avec la bande de Gaza. Il s’efforce aussi de sauver les Israéliens pris en otage par le Hamas.

Combien de morts et de disparus?

Au total, la guerre a déjà fait plus de 3600 morts de part et d’autre, civils, soldats israéliens et combattants palestiniens. En Israël, plus de 1200 personnes ont été tuées, selon le porte-parole de l’armée israélienne.