Ignazio Cassis: «le Hamas se comporte comme Al-Qaïda à l’époque»

Mais encore faudrait-il qu’ils le puissent. Lundi après-midi, il a été annoncé qu’un vol de Swiss allait être opéré mardi. Celui-ci s’est retrouvé complet en très peu de temps. «Mes équipes travaillent jour et nuit. Il y avait en effet plus de personnes qui voulaient prendre ce vol que ce qu'il était possible de faire. Nous allons trouver des solutions dans les heures et les jours qui viennent», a dit Ignazio Cassis. Le conseiller fédéral a annoncé la mise sur pied d’une task force qui devra, entre autres, «apporter un soutien à nos concitoyens sur place qui vivent des heures très difficiles».