L’attaque terroriste du Hamas contre Israël est un acte de guerre

«Les terroristes du Hamas ont tué des femmes et des enfants dans leurs maisons. Ils ont chassé des centaines de jeunes hommes et de jeunes femmes qui célébraient la vie et la musique. Ils ont pris en otage des centaines d’innocents, dont le sort est toujours inconnu», a-t-elle déclaré, avant une minute de silence, en présence de l’ambassadeur d’Israël auprès de l’Union européenne.

«Tués parce que juifs»

«Ces innocents ont été tués pour une seule raison. Parce qu’ils étaient juifs et vivaient dans l’État d’Israël. Il s’agit d’un mal ancien, qui nous rappelle le passé le plus sombre et nous choque tous au plus profond de nous-mêmes», a-t-elle poursuivi. «Nous devons être clairs dans la définition de ce type d’horreur. C’est du terrorisme. Et c’est un acte de guerre», a martelé la dirigeante allemande.