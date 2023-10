Berne veut interdire «l’organisation terroriste» Hamas

Depuis samedi, le Hamas et l’État d’Israël s’affrontent entre tirs de roquettes et bombardements.

«Le Conseil fédéral exprime sa solidarité envers la population israélienne et ses condoléances à toutes les familles des victimes», ajoute-t-il. Le gouvernement a aussi indiqué qu’il allait se pencher à nouveau sur le financement d’ONG qui sont actives en Palestine pour s’assurer que de l’argent suisse n’arrive en aucun cas dans les mains du Hamas. «Nous n’avons pour l’heure pas connaissance de fonds suisses ayant bénéficié à ses activités», nuance le Conseil fédéral.

La voie à prendre pourrait être celle de créer une loi analogue à celle qui existe et qui interdit les groupes État islamique et Al-Qaïda. Celle-ci permet de condamner toute personne qui «s’associe sur le territoire suisse» ou aide ces groupes ou encore qui fait de la propagande en leur faveur. Une personne qui aurait commis ces faits à l’étranger, qui serait arrêtée en Suisse et qui ne serait pas extradée pourrait aussi être jugée sur notre territoire.